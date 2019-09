Céline et son équipe bouillonnent d'idées pour son nouveau spectacle

À précisément une semaine de la première mondiale du spectacle de Céline Dion, la fébrilité est grande à Québec. Avec l'arrivée de la star au Centre Vidéotron, de nouvelles idées surgissent et les créateurs redoublent d'ardeur pour les intégrer sur scène.

Depuis vendredi dernier, l'équipe ne chôme pas. On travaille la synchronisation de tous les éléments, dont la musique, l'éclairage, les effets spéciaux et les différents vidéos.

Céline a toujours des nouvelles idées. Elle est arrivée hier soir avec une possibilité d'une nouvelle chanson à inclure dans un medley», explique Scott Price, le directeur musical de la diva.

Des répétitions sont prévues tous les jours avec la star. Son entourage est unanime: elle est en pleine forme et plus assumée que jamais.

«Elle est dans un mode très créatif, je trouve, présentement, et bouillante d'idées. Puis nous, on essaie de la suivre», poursuit M. Scott.

On prévoit un spectacle assez long, d'une quarantaine de chansons. Céline offrira un medley de ses plus grands succès. Certaines pièces referont d'ailleurs surface.

Selon nos sources, les incontournables «S'il suffisait d'aimer», «All by myself», «I'm alive» et «The Power of love» devraient être de la fête.

On comprend que le plan du spectacle change encore. «Pas des gros, gros, gros changements, mais c'est le fun aussi pour nous. [...] Il y a beaucoup de petits détails à peaufiner. Je pense que ça va être un spectacle soigné, c'est sûr», ajoute le directeur musical.

La première mondiale du nouveau spectacle «Courage» de Céline Dion, aura lieu le 18 septembre prochain, au Centre Vidéotron.