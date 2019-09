Si François Legault a demandé mercredi un engagement clair des chefs fédéraux à ne pas intervenir judiciairement dans le débat sur la loi 21, c’est tout le contraire qu’a servi le premier ministre sortant Justin Trudeau.

Au lancement de la campagne électorale, Justin Trudeau a plutôt offert une réponse «dans le flou mou», selon l’analyste politique Jonathan Trudeau.

«Nous regardons attentivement ces processus. Pour l’instant, nous trouvons que c’est contre-productif pour un gouvernement fédéral de s’engager directement», a répondu le chef libéral à une question portant sur la bataille judiciaire entourant cette loi controversée.

«La position de M. Trudeau est insoutenable. Si vous êtes un stratège d’un parti politique, vous savez très bien que cette réponse-là ne pourra pas durer 40 jours», estime Jonathan Trudeau.

Le premier ministre du Québec a plus tard dans la journée exigé un engagement clair des chefs à ne pas participer – de façon directe ou indirecte – à la contestation judiciaire.

«Je pense qu’un moment donné, il y a la stratégie légale, mais il y a aussi le leadership politique», tranche l’analyste Emmanuelle Latraverse. Selon elle, Justin Trudeau devra à un moment ou un autre arrêter de ménager la chèvre et le chou sur cette question.

«C’est à M. Trudeau d’assumer ses choix, soutient-elle. Soit il reconnaît qu’il n’est pas d’accord, mais que le Québec peut légiférer, soit il assume cette chape qu’il a prise comme leader politique de dire “je suis le grand champion et le grand défenseur de la Charte canadienne des droits et libertés” et puis il va jusqu’au bout de cet exercice.»

«Il faut que M. Trudeau tranche, il ne peut pas rester accoté sur la clôture», poursuit-elle.

