Deux adolescents se lèvent pour un camarade intimidé

Un élève d’une école secondaire de Memphis, au Tennessee, a eu droit à toute une surprise de la part de deux joueurs de football.

Arrivé à l’école Martin Luther King Prep il y a trois semaines, Michael Todd était victime d’intimidation. C’est que l’adolescent portait les mêmes vêtements tous les jours. De son propre aveu, il a peu de vêtements, car il grandit trop vite et sa mère ne peut pas lui acheter du linge.

Mal à l’aide avec les gestes de ses camarades, Kristopher Graham a décidé d’agir. Graham et son ami Antwan Garrett ont fouillé dans leur garde-robe pour trouver des vêtements à leur collègue.

«Il ne souriait jamais et je me suis dit que j’allais faire quelque chose pour lui. Je me suis excusé d’avoir ri de lui, et je lui ai donné un cadeau», mentionne l’instigateur de la bonne action.

Cette attention a eu un immense impact sur Michael Todd, qui a qualifié cette journée de «meilleure de toute sa vie». Il n’a pas perdu de temps et, dès le lendemain, il arborait ses nouveaux vêtements et ses nouvelles chaussures.

Les deux bons samaritains souhaitent inspirer les autres à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin... Et déjà leur action fait des petits. Plusieurs personnes qui ont vu la vidéo souhaitent aider Michael Todd.