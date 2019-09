Houston accueille les démocrates

Très attendu après plusieurs gaffes et des doutes sur son état de forme, l'ancien vice-président américain Joe Biden partagera jeudi pour la première fois le plateau d'un débat avec la sénatrice progressiste Elizabeth Warren, qui le suit en tête des sondages pour la primaire démocrate.

Le champ s'est nettement resserré pour ce troisième débat démocrate, avec seulement dix candidats sélectionnés --sur les 20 prétendant à la Maison-Blanche encore en lice-- pour une émission marathon de trois heures jeudi soir.

Symbole des différents courants qui opposent les candidats rêvant de défier Donald Trump en novembre 2020, le modéré et grand favori des sondages Joe Biden sera placé au centre du plateau, mais flanqué des sénateurs Warren et Bernie Sanders, qui défendent des positions bien plus à gauche.

Leurs échanges pourraient faire des étincelles.

Pour cette première opportunité de confrontation, Elizabeth Warren pourrait en effet choisir de passer à l'offensive contre le centriste Biden, en nette position de tête (29,8% selon la moyenne des sondages établie par RealClearPolitics).

Et alors qu'ils avaient joué la bonne entente entre progressistes lors du précédent débat, la sénatrice et Bernie Sanders pourraient opter pour un autre ton maintenant qu'elle l'a doublé.

Après deux performances réussies lors des premiers débats, l'ancienne professeure de droit à Harvard Elizabeth Warren, 70 ans, a en effet grimpé à la deuxième place, avec 18% des intentions de vote, devant le sénateur indépendant Bernie Sanders (17,7%), doyen de la course à 78 ans.

Si tous deux sont nettement marqués à gauche, le socialiste autoproclamé est en faveur d'une plus grande intervention de l'État, tandis qu'Elizabeth Warren, pourfendeuse des grands monopoles, s'est un jour définie comme une «capitaliste jusqu'à la moelle», mais en faveur d'une meilleure régulation.

«Si Warren fait encore un bon débat et continue de progresser dans les sondages, une course à deux apparaîtra plus clairement entre elle et Biden», écrit le statisticien spécialiste des élections américaines, Nate Silver, sur le site FiveThirtyEight. «Mais la réalité sera probablement beaucoup plus compliquée».

À cinq mois du premier scrutin des primaires démocrates prévu dans l'Iowa, le 3 février, tout peut encore changer. Beaucoup ont encore en tête les sondages qui donnaient à cette même époque le sénateur Barack Obama loin derrière Hillary Clinton en 2007.

Joe Biden a multiplié ces derniers mois les dérapages perçus comme plus préoccupants que les «gaffes» qui ont longtemps fait le charme de celui qui a été sénateur pendant plus de 35 ans avant d'être vice-président (2009-2017).

Les questions abondent sur l'état de forme physique et intellectuelle de l'ancien bras droit de Barack Obama, âgé de 76 ans, et certains se demandent s'il tiendra la route de cette éprouvante campagne.

Mais le vétéran de la politique a jusqu'ici balayé ces doutes, fort du soutien d'électeurs qui apprécient encore son côté authentique et de la perception qu'il est le mieux à même de battre Donald Trump, «la» grande priorité pour les électeurs démocrates.

Pour la première fois jeudi, les deux femmes du peloton de tête, Elizabeth Warren et la sénatrice noire Kamala Harris (7%) seront aussi sur le même plateau de débat.

Complètent la liste des participants le jeune maire de South Bend, Pete Buttigieg (4,3%), l'homme d'affaires et seul non-professionnel de la politique sur scène Andrew Yang (2,7%), le sénateur Cory Booker (2,5%), l'ex-élu texan de la Chambre des représentants Beto O'Rourke (2,3%), la sénatrice Amy Klobuchar (1%) et l'ancien ministre d'Obama Julian Castro (0,8%).

Cela pourrait être l'une des dernières occasions pour ces petits candidats de renverser la vapeur.

D'autres n'ont pas été sélectionnés, faute de scores suffisants dans les sondages et/ou de dons venant de particuliers: le maire de New York Bill de Blasio (0,8%) et le milliardaire Tom Steyer (0,5%).

Qualifié ou pas, Nate Silver avait un message d'avertissement mardi pour les plus petits candidats: «À moins qu'ils ne renversent la situation sous peu, ils sont probablement grillés».