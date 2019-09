La mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac demeure inflexible sur la digue

La mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sonia Paulus, rejette les informations des riverains contestataires sur la digue, qui jugent que celle-ci sera inutilement trop élevée. Elle réitère que la ville a bien fait ses devoirs.

Elle a répondu au point de presse tenu mardi par ce groupe de citoyens par voie de communiqué.

«Ces riverains nous accusent d’avoir mal fait nos devoirs, alors qu’il fait lui-même fausse route. Si nos calculs et nos données s’appuyaient, comme ils le prétendent erronément, sur la Loi sur la sécurité des barrages, la digue serait beaucoup plus haute que les 26,5 mètres comme planifié, soit plus de 27 mètres», a-t-elle écrit.

Il reste à savoir si les citoyens, qui ont indiqué privilégier le dialogue, déposeront une demande d’injonction afin de stopper les travaux.

Près de la moitié des citoyens qui ont pris le temps de répondre à un sondage commandé par la Ville et dévoilé la semaine dernière ont soutenu qu'ils comptent déménager vers une autre municipalité.