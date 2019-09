Le premier ministre François Legault n’a pas mis de temps à faire son entrée dans la campagne électorale fédérale, mercredi, mais avait-il vraiment le choix?

Pour l’analyste Dimitri Soudas, la réponse est non. Après la réponse évasive de Justin Trudeau plus tôt en journée au sujet des contestations judiciaires de la loi 21, François Legault n’avait selon lui pas d’autres choix que de «défendre l’intégrité de son gouvernement et de son projet de loi».

Or son collègue Stéphane Bédard n’est pas du même avis, puisque selon lui, le premier ministre du Québec joue à un jeu dangereux en prenant position clairement contre Justin Trudeau de la sorte. Ce dernier peut toujours choisir de faire le choix de l’Ontario et de ne pas miser autant sur le Québec que lors de la dernière élection, rappelle-t-il.

«M. Legault aurait pu rester sur le banc de côté, estime Stéphane Bédard. [...] M. Trudeau peut décider de revirer son capot de bord et de contester [la loi 21]. Advenant une victoire de M. Trudeau, il pourrait se retrouver avec un premier ministre qui a toute la légitimité de lui dire “je vais contester ta loi” et bonne chance!»

Faut-il encore que Justin Trudeau adopte une position ferme, rétorque Dimitri Soudas.

«On peut se permettre l’ambigüité dans une période non électorale, mais la tribune de la presse, j’assume, va continuer à le marteler pour obtenir une réponse claire.»

D’ici là, les chefs des autres partis – particulièrement Andrew Scheer et Yves-François Blanchet – pourront eux aussi continuer de talonner Justin Trudeau sur cette question.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.