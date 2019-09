Décès de l'ex-ministre des Anciens combattants sous Harper

Le ministre des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick, Greg Thompson, est décédé à l’âge de 72 ans.

Ancien ministre des Anciens combattants sous Stephen Harper à Ottawa, où il a été député de 1988 à 1993 et de 1997 à 2011, M. Thompson avait choisi de renoncer à sa retraite l’an dernier en se lançant en politique provinciale. Élu dans le gouvernement minoritaire du chef conservateur du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs, M. Thompson avait été nommé ministre des Affaires intergouvernementales par ce dernier.

«Marcia et moi sommes profondément attristés par le décès de notre cher ami et collègue, Greg Thompson», a partagé le premier ministre Blaine Higgs dans une déclaration, mercredi.

La date officielle et la cause du décès n'ont pas été confirmées. Greg Thompson avait reçu un diagnostic du lymphome non Hodgkinien au milieu des années 1990.

«Malgré notre chagrin, nous savons qu’il a eu une vie bien remplie. Greg a consacré sa vie à servir les autres, soutenu par l’affection inconditionnelle de l’amour de sa vie, Linda, et de leurs merveilleux fils, Gregory Jr. et Christian», a ajouté M. Higgs.