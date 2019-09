Loi 21: Trudeau ne s'impliquera pas «pour l'instant» dans des contestations

Quelques minutes après avoir déclenché la campagne électorale fédérale, le premier ministre Justin Trudeau s’est dit «très content» que des Québécois contestent la loi québécoise sur la laïcité.

Appelé à préciser, mercredi, si un éventuel gouvernement libéral réélu le 21 octobre, jour de scrutin, s’impliquerait dans une contestation judiciaire contre la loi 21, M. Trudeau a offert une réponse évasive.

«Nous regardons attentivement ces processus. Pour l’instant, nous trouvons que c’est contre-productif pour un gouvernement fédéral de s’engager directement», a-t-il dit aux journalistes réunis à l’entrée de Rideau Hall, la résidence officielle de la gouverneure générale.

Le premier ministre a rappelé qu’il s’opposait aux fondements de cette pièce législative, réitérant qu’elle «légitime et permet», à ses yeux, la discrimination.

«Je suis très content que les Québécois eux-mêmes soient en train de contester cette loi en cour, soient en train de défendre la Charte canadienne des droits et libertés», a-t-il ajouté.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a réitéré son opposition à la loi sur la laïcité du Québec, qui ouvre selon lui la porte à la discrimination.

«Cela me fâche et me rend triste, a-t-il dit lors du lancement de sa campagne à London, en Ontario. Je veux défendre la langue française et protéger l’identité québécoise sans des politiques qui divisent.»

Mercredi avant-midi, M. Trudeau a demandé à la gouverneure générale Julie Payette de dissoudre la 42e Parlement, déclenchant ainsi la campagne électorale. Il était accompagné de son épouse Sophie Grégoire-Trudeau et entouré de citoyens canadiens durant son allocution devant la presse.