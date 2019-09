Il y a 25 ans jour pour jour, Mario Dumont devenait député de l’Action démocratique du Québec dans la circonscription d’où il est natif. Les années ont passé depuis le 12 septembre 1994. Mario Dumont s’esclaffe en voyant les images de cette soirée électorale.

«25 ans aujourd’hui avec 45 livres en moins!, lance Mario Dumont avec beaucoup d’autodérision. Monsieur Parizeau devenait premier ministre et, je devenais député de Rivière-du-Loup. J’ai été 15 ans à l’Assemblée nationale. Ça a été une quinzaine d’années quand même mouvementées.»

«Les années ont fait leur œuvre, relève en riant notre commentateur politique alors qu’il regarde les images d’archives montrant sa silhouette juvénile et sa masse de cheveux noirs maintenant entrelacée de cheveux gris. Ce qui est beau d’être jeune comme ça, c’est de ne pas savoir ce qui nous attend. On se lance avec fougue, énergie, naïveté et idéalisme», appuie Mario Dumont.

*** Voyez sa chronique dans la vidéo ci-haut et ne manquez pas «Dumont» à 10h du lundi au vendredi à LCN.