Avoir droit à l’amour, malgré sa différence

Un jeune homme de Rivière-du-Loup, qui vit avec le syndrome d’alcoolisation fœtale, demande de l’aide pour une raison bien particulière. Comme plusieurs personnes vivant avec une déficience ou un handicap, il est difficile pour lui de trouver une personne pour partager sa vie.

À 25 ans, Jérémy-Nathan est un grand romantique. Il rêve, comme plusieurs, de trouver l’amour. Ce qui est extrêmement difficile. «Je trouve ça dur, c’est très compliqué pour moi.»

Le jeune homme a été placé dans une famille d’accueil à l’âge de 10 mois. Lorsque sa mère était enceinte de lui, elle a consommé d’importantes quantités d’alcool, ce qui a eu des conséquences sur son développement.

Malgré sa déficience, il est débrouillard, sociable, et de plus en plus autonome. Il envisage d’ailleurs d’avoir bientôt son propre logement.

«Il voit les autres qui sont en couple il aimerait ça être avec quelqu’un, pour faire des activités, des sorties», explique sa sœur, Lindsay.

Ses proches, qui tentent de l’aider, ont dû se résoudre à lancer un appel sur les réseaux sociaux.

«Il n’y a pas vraiment de site de rencontre pour les gens qui vivent avec une différence. Dans la région, il n’y a pas tant de candidates que ça et ça prend aussi quelqu’un qui doit être compatible avec lui, c’est un défi.»

Jérémy-Nathan est loin d’être le seul confronté à ce problème. Les jeunes adultes, vivant avec une différence, sont souvent isolés.

«Pour certains, ce n’est pas important. Mais pour d’autres, ce l’est et ils aimeraient ça avoir quelqu’un avec qui partager leur vie», témoigne Lindsay.