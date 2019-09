«Beto O’Rourke a probablement gagné cette manche-là»

Même si Joe Biden «s’en est bien sorti» lors du troisième débat entre les candidats de la primaire démocrate, c’est «Beto O’Rourke [qui] a probablement gagné cette manche-là», estime notre envoyé spécial à Houston, Richard Latendresse.

«Il en avait besoin», a ajouté notre reporter, au sujet de l'ex-élu texan de la Chambre des représentants.

Selon lui, il s’agit du candidat qui a notamment «fait preuve du plus de conviction dans sa façon de dénoncer l’absence de contrôle des armes à feu».

Par ailleurs, le choc qu'on attendait entre modérés et progressistes est survenu dès les premières minutes de ce débat.

«Même si on a abordé des sujets assez lourds, comme les changements climatiques, la déportation des illégaux, les relations commerciales, le racisme et le suprémacisme blanc, c’est la question de la santé qui a opposé Bernie Sanders et Elizabeth Warren d’un côté ainsi que Joe Biden de l’autre», indique Richard Latendresse.

Voyez son analyse et son compte-rendu dans la vidéo ci-dessus.