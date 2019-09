Même s’il a subi d’importantes lacérations après avoir été encorné par un taureau lors d’un rodéo, samedi à Saint-Tite, un gymnaste français n’a pas l’intention d’abandonner son sport dangereux.

En entrevue avec Denis Lévesque, Manu Lataste explique que le métier de «sauteur de taureau «fait partie» de sa culture. «Ça coule dans mes veines, a-t-il dit. Je suis né là-dedans.»

L’homme de 33 faisant des pirouettes par-dessus des taureaux qui fonçaient sur lui lorsque l’un d’entre eux a violemment percuté sa jambe, sous le regard stupéfié de la foule.

La bête, qui lui appartient, était peut-être plus rusée qu’il le croyait, estime-t-il.

«Il faut croire qu’il a peut-être des facultés d’intelligence encore plus que les autres, déclare M. Lataste. C’est-à-dire qu’il a assimilé toutes mes astuces plus rapidement encore que les autres. Et là, il m’a heurté au premier saut.»

Selon lui, la corne a sectionné sa jambe de manière «assez peu profonde, mais d’un bout à l’autre de la jambe». Il a dû subir une «ribambelle de points de suture».

«Assez pour m’en faire un collier!» plaisante-t-il.

«C’est simplement une lacération importante, mais il n’y a pas de touche au niveau des tendons, au niveau des ligaments ni au niveau des muscles, précise-t-il. C’est une blessure qui, paradoxalement, est tout à fait normale dans le cadre de mon métier.»

Manu Lataste n’en est pas à sa première blessure. Il soutient avoir subi d’autres lacérations du genre et une fracture du crâne.

Celui qui en est à sa 20e année dans l’arène et qui participe à environ 55 rodéos par année ne souhaite toutefois pas porter de casque ou d’équipement de protection en raison de leur poids.

«Je perdais de la mobilité et donc, j’augmenterais le risque d’être pris», souligne le gymnaste.

Et malgré sa mésaventure de samedi, il n’a pas l’intention de prendre sa retraite de sitôt.

«Il y aura un moment où ce sera la fin, mentionne-t-il. Ce moment, ce sera quand mes jambes n’auront plus la force suffisante pour m’éjecter. Or, je suis en super forme.»