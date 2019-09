Important déploiement policier dans un motel de Rimouski

Une querelle qui a dégénéré a forcé une importante opération policière, ce matin, dans un motel de Rimouski.

Un individu agressif aurait tenté d'entrer de force dans une chambre de l'établissement où se trouvaient un homme et une femme.

Les deux occupants auraient refusé de lui ouvrir et les esprits se seraient échauffés.

Le suspect aurait finalement quitté les lieux à bord d’un véhicule.

Les deux présumées victimes refusent maintenant de collaborer et de porter plainte, mais les policiers souhaitent malgré tout faire la lumière sur cet événement.

«Effectivement, il n’y a plus de collaboration des plaignants, explique le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron. L’enquête se poursuit, nous on tente quand même d’éclaircir ce qui s’est produit à cet endroit-là. Il y a quand même eu un déploiement policier, alors on veut savoir ce qui est à la base de cette intervention-là.»