Kevin Parent fait un clin d’œil à son défunt père dans «Beau malheur»

Quelques années après avoir perdu subitement son père, Kevin Parent lui fait un clin d’œil le temps de «Beau malheur», une chanson née de sa nouvelle collaboration avec l’auteur-compositeur John Nathaniel.

Marquée par l’espoir et la résilience qui peuvent accompagner le départ d’un être cher, la pièce s’inspire du père du chanteur, un homme qui pouvait voir le beau côté des choses alors que s’étaient abattus certains malheurs.

Kevin Parent et John Nathaniel - qui a déjà collaboré avec OneRepublic - ont commencé à travailler ensemble quand a été bâtie «Jours meilleurs», une chanson dévoilée il y a un an. Selon le Gaspésien, son partenaire de création «a le don d’être à l’écoute de ce qui se passe aujourd’hui» et «sait trouver et comprendre l’essence de chaque artiste», comme il l’a laissé savoir dans un communiqué.

La chanson «Beau malheur» est maintenant offerte sur différentes plateformes pour écoute et téléchargement.

Kevin Parent a rendez-vous avec son public dans différentes villes du Québec cet automne et durant l’hiver. Les dates se trouvent au preste.ca/spectacles/kevinparent

.