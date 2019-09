Lancement des travaux d'un projet immobilier au centre-ville de Montréal

La construction de l’ensemble immobilier Enticy se met en branle ces jours-ci au centre-ville de Montréal, alors que près de 70% des 180 unités ont trouvé preneurs.

La tour de 23 étages, qui se veut un projet de condos-boutique, sera située au coin du boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue Mackay, dans le secteur du Centre Bell où, depuis quelques années, les grues se multiplient. La livraison doit avoir lieu à l’été 2021.

Le président d’Omnia Technologies inc., Jean-François Beaulieu, a procédé jeudi à la première pelletée de terre en tant que promoteur et constructeur.

Claridge est partenaire financier d’Enticy et Geiger Huot Architectes a dessiné l’ensemble, qui comprendra des studios, des maisons de ville ainsi que des condos d’une à deux chambres.

Le design de la tour sera résolument contemporain, mais des façades patrimoniales sur le boulevard René-Lévesque Ouest seront conservées et intégrées au projet.

Il y aura notamment, pour les copropriétaires, une piscine sur le toit et une salle d’exercice. Cinq électroménagers seront inclus dans chaque unité.

Soulignons que le secteur où Enticy va émerger est très sollicité par les promoteurs, qui font pousser les tours résidentielles comme des champignons. Tout juste en face d’Enticy, on retrouve les deux tours de YUL Condominiums (la seconde est en construction) et le projet Le QuinzeCent, mais aussi non loin les projets CentraCondos, Roccabella 3, Solstice Montréal, Drummond 2 ainsi que la Tour des Canadiens 3. Plus à l’ouest, il y a aussi les projets Union sur le parc et EstWest qui sollicitent les acheteurs.