Le nouvel album de Gabriella sortira au Canada et en France

Connue des deux côtés de l’Atlantique, notamment grâce à son passage sur le plateau du concours télévisé «The Voice 5» en France, Gabriella lancera son nouvel album de 20 septembre à la fois au Québec, dans le reste du Canada et l’Hexagone.

Intitulé «Étrangère», ce nouvel effort pop regorge de collaborateurs, dont Christian Sbrocca à la réalisation et aux paroles, Richard Turcotte et Tibz aux textes ou encore Antoine Gratton aux arrangements de cordes. Le temps de cet effort, la jeune artiste dévoile notamment ses remises en question, ses découvertes et ses diverses explorations au rythme de son violon.

Outre la pièce-titre, l’effort de 12 compositions comprend l’extrait «On cherche encore (Never Get Enough)» paru au printemps.

En octobre et novembre, Gabriella chantera dans plusieurs villes du Québec. À compter de la fin novembre, elle est attendue en Europe.

Après avoir proposé un premier album en 2015, Gabriella a beaucoup fait parler d’elle l’année suivante quand les coachs de «The Voice» en France se sont tous retournés durant son audition à l’aveugle. Elle a alors jeté son dévolu sur Mika.

On lui a également fait confiance afin d’interpréter en français «Free», la chanson-thème du film d’animation «Croc-Blanc».