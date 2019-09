Les verts pensent pouvoir faire des gains à Québec

Les candidats du Parti vert du Canada, dans la grande région de Québec, pensent pouvoir répéter l’exploit du NPD, lors de la vague orange en 2011, en élisant plusieurs députés aux Communes le 21 octobre prochain.

Galvanisés par les récents sondages, qui leur donnent 11% ou 12% des intentions de vote à l’échelle du pays et au Québec – devant le NPD – les verts sentent qu’ils ont «le vent dans les voiles» et qu’ils ont des chances réelles de causer des surprises un peu partout en se faufilant devant les libéraux et les conservateurs.

«On va gagner dans Québec et on va gagner dans d’autres circonscriptions de la région de Québec. On sent un mouvement au profit du Parti vert par rapport au NPD, très clairement», a déclaré le candidat du Parti vert dans la circonscription de Québec, Luc Joli-Cœur, lors du lancement de la campagne locale sur les quais du Bassin-Louise, jeudi après-midi.

Le Parti vert avait convoqué les médias à cet endroit pour écorcher le Port de Québec avec ses opérations de dragage du fleuve sans permis et son projet d’agrandissement controversé, auquel il ne s’oppose toutefois pas formellement.

«On va travailler avec le maire de Québec quand je vais être élu et on va faire en sorte d’avoir un dossier socialement et environnementalement acceptable», a déclaré M. Joli-Cœur, qui a par ailleurs réitéré l’opposition des verts au projet de troisième lien, convaincu qu’il ne réalisera pas et qu’il y a «mieux à faire» avec les milliards consacrés au futur tunnel.

Deux adversaires coriaces dans Québec

Luc Joli-Cœur déborde de confiance même s’il affronte deux gros noms dans Québec: l’actuel ministre libéral Jean-Yves Duclos et l’ancienne bloquiste Christiane Gagnon qui tente un retour après avoir représenté la circonscription pendant 18 ans (entre 1993 et 2011).

«Je suis un économiste de formation et je travaillais jusqu’à tout récemment au ministère des Finances du Québec. C’est mathématiquement possible que je gagne dans Québec. Il suffit que tous les gens du NPD votent pour le Parti vert et que les gens qui votaient vert continuent de le faire. Il y a plus de jeunes qu’avant dans le comté», a-t-il fait remarquer, évoquant un engouement chez les jeunes électeurs pour son parti.

«Il faut avoir un certain courage pour se présenter pour le Parti vert. On est dans une crise climatique», a renchéri le chef adjoint du Parti Vert, Daniel Green, qui s’était déplacé pour l’occasion, fier de dévoiler la brochette de candidats locaux.

Neuf candidats sur onze comtés

Outre M. Joli-Cœur, notons la candidature d’André Voyer (Bellechasse-Les Etchemins-Lévis) qui avait mordu la poussière contre Gilles Lehouillier aux élections municipales de 2017. Les neuf candidats recrutés jusqu'ici dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches – sur les onze circonscriptions – ont été désignés par acclamation, n’ayant aucun opposant.

Les autres candidats sont Dalila Elhak (Beauport-Limoilou), Richard Guertin (Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix), Samuel Moisan-Domm (Charlesbourg-Haute-Saint-Charles), Macarena Diab (Louis-Hébert), Sandra Riedo (Louis-Saint-Laurent), Marie-Claude Gaudet (Portneuf-Jacques-Cartier) et Josiane Fortin (Beauce).

Jeudi, le Parti vert n’a pas encore de candidat officiel pour Lévis-Lotbinière ni Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup.