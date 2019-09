L'Espace Wendake aménagé à l'aéroport de Québec

L'aéroport international Jean-Lesage vient de dévoiler un tout nouvel espace qui rend hommage à la nation Huronne-Wendat. Il s'agit de l'Espace Wendake, aménagé dans la zone des arrivées internationales.

D'immenses écrans présentent des images du territoire ancestral du Nionwentsïo et des diverses activités qui y sont pratiquées. Des évocations artistiques des quatre animaux symbolisant les clans des Hurons-Wendat, soit le chevreuil, la tortue, l'ours et le loup, sont réparties dans une forêt éclairée sur l'un des carrousels.

Le Grand Chef de la Nation Huronne-Wendat, Konrad Sioui, a inauguré ce nouvel espace avec beaucoup d'émotions. Il estime que l'administration de l'aéroport corrige une erreur qui aurait dû l'être il y a bien longtemps, puisque dans plusieurs autres aéroports du pays, il y a de nombreuses traces et représentations en hommage aux premières nations.

«Il n'y avait même pas le «Kwe», je suis allé dans l'Ouest canadien entre autres où il y a des vitrines, des plateformes en l'honneur de certaines nations locales, mais ici il n'y avait rien. Je pense qu'il était temps et aujourd'hui on est très heureux», a-t-il admis.

«On est très heureux de les avoir à l'intérieur de notre communauté. Ça fait partie de notre but, réunir tout le monde dans la grande région de Québec et travailler ensemble pour promouvoir cette destination et faire des affaires», a souligné le président et chef de la direction de l'Aéroport, Stéphane Poirier.

Le Grand Chef Sioui croit d'ailleurs que ce geste est également un prolongement de la réconciliation entre le Canada et les Premières nations, un engagement du gouvernement de Justin Trudeau.