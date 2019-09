Manifestation en solidarité aux employés de soutien

Plusieurs centaines de personnes ont déambulé dans les rues de Montréal jeudi à l’occasion d’une manifestation intersyndicale organisée par le Syndicat des employées et employés de l’Université du Québec à Montréal (SEUQAM), dont les employés de soutien sont en débrayage depuis la semaine dernière.

Sans terrain d’entente avec l'université au sujet de leur convention collective, échue depuis le 31 mai 2017, les employés de soutien ont poursuivi leurs moyens de pression avec une manifestation de solidarité. Les participants ont pris le départ à la place Pasteur en matinée, équipés de nombreuses pancartes.

«On ne demande pas la lune, on est très raisonnables dans nos demandes et on espère qu’on va être entendus. Le respect, ça passe aussi par les sous malheureusement», a indiqué Louisa Cordeiro, la présidente du SEUQAM.

La manifestation a terminé son parcours près des bureaux du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, situés sur la rue Fullum. «On est en face du bureau du ministère parce que si l’UQAM manque d’argent c’est à eux d’aller le chercher, c’est là que ça se passe», a-t-elle ajouté.

Une séance de conciliation réunissant la partie patronale et le comité de négociations du SEUQAM est prévue vendredi au Tribunal administratif du travail.

La grève entamée la semaine dernière par les employés de soutien de l’UQAM a été reconduite pour au moins 10 jours lundi par les membres du SEUQAM, qui ont voté à 73 % en faveur de la grève.

Rentrée retardée

Des milliers d’étudiants, membres d’associations dotées d’un mandat de grève en solidarité aux employés de soutien, avaient déserté les salles de classe de l’université lors de la rentrée la semaine dernière.

Les mandats de grève des différentes associations étudiantes étant échus, les élèves ont repris la direction des classes en début de semaine. L’Association facultaire étudiante des sciences humaines (AFESH) avait voté mardi une journée de débrayage supplémentaire pour joindre les rangs des employés de soutien lors de la manifestation.

L’AFESH ainsi que l’Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation (ADEESE) et l’Association facultaire étudiante des langues et communications (AFELC) avaient débrayé la semaine dernière.