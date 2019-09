Les partis fédéraux qui souhaitent intervenir judiciairement pour faire casser la loi sur la laïcité du gouvernement Legault s’apprêtent à empiéter dans les champs de compétence du Québec, déplore jeudi l’analyste politique Dimitri Soudas.

L’ancien conservateur reproche au Parti libéral et au NPD leur vision «centralisatrice» du Canada.

«On est en train de voir les différentes visions des chefs, souligne-t-il. Soit on respecte les compétences des provinces et on est décentralisateur, soit on est centralisateur et on veut gouverner le pays, les provinces, les municipalités et pourquoi pas les commissions scolaires.»

Son adversaire Thomas Mulcair estime pour sa part que le fédéral a toute la légitimité pour s’opposer à un gouvernement provincial «en train d’enfreindre une liberté fondamentale, qui est celle de la religion».

«De la même manière que si Jason Kenney faisait une loi disant que c’était interdit de contester les sables bitumineux, je dirais que le fédéral peut contester la loi», compare-t-il.

«On ne peut pas choisir ce qu’on aime et choisir ce qu’on n’aime pas, lui rétorque Dimitri Soudas. En fin de compte, ce n’est pas la compétence d’Ottawa. En tant qu’individu, n’importe qui peut faire partie du processus, mais en ce qui concerne le gouvernement fédéral, il faut respecter les compétences des provinces, surtout celles du Québec.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.