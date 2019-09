Une femme de 21 ans portée disparue à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population afin de retrouver une jeune femme de 21 ans, portée disparue depuis plus de deux semaines.

Mélyna Larivière Duguay a été vue pour la dernière fois le 25 août vers 18 h, à sa résidence située dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Les policiers ont indiqué avoir des raisons de craindre pour sa sécurité car «elle a un âge mental de 14 ans et ses fréquentations sont douteuses».

La jeune femme mesure 1,47 m (4pi 10 po) et pèse 65 kg (143 lbs). Elle a les cheveux et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, elle portait un bermuda et un tee-shirt.Le SPVM précise qu’elle aime fréquenter le centre-ville et les stations de métro Joliette et Papineau.

Toute personne ayant de l’information permettant de la retrouver peut communiquer de façon anonyme et confidentielle en composant le 911.