Adele demande officiellement le divorce

Adele a officiellement demandé le divorce de son mari Simon Konecki, cinq mois après avoir annoncé leur séparation. D'après le site spécialisé TMZ, la chanteuse de 31 ans a déposé les documents ce jeudi.

L'interprète de «Rolling in the Deep» avait confirmé la nouvelle de la fin de son histoire d'amour avec le père de son fils Angelo en avril dernier. «Adele et son partenaire se sont séparés. Ils ont l'intention d'élever leur fils avec amour ensemble. Mais comme toujours, ils demandent que cette affaire reste privée. Il n'y aura pas d'autres commentaires», avait-on appris dans un communiqué.

La chanteuse et Simon Konecki s'étaient mariés en 2016 après cinq ans de relation. Adele avait confirmé son union en mars 2017 lors d'un concert en Australie en annonçant au public «Je suis mariée maintenant».