Bénévole au Festival western de St-Tite depuis près de 50 ans!

Alors que la 52e édition du Festival western de St-Tite bat son plein jusqu’à dimanche, un bénévole œuvre pour l’événement depuis près de 50 ans!

En effet, depuis 1968, Léo Trépanier donne de son temps, chaque année, pour participer au bon fonctionnement du populaire festival.

TVANouvelles.ca a rencontré le bénévole, vendredi, à l’occasion des émissions spéciales de LCN et TVA Sports diffusées en direct de St-Tite.

«Je suis ici depuis 1968. Dans ce temps-là, ce n’était pas l’événement qu’on connaît aujourd’hui avec toutes ces infrastructures», explique le bénévole. Mais peu à peu, le festival a grandi et les installations temporaires sont devenues permanentes pour accueillir pas moins de 600 000 visiteurs chaque année.

Cette année, M. Trépanier travaille dans le Comité d’accueil du festival qui coordonne le séjour des personnalités publiques et des partenaires tout au long de l’événement.

Mais en cinq décennies, Léo Trépanier a pratiquement tout fait au festival! Vente de billets, aide aux communications, à la logistique, aux ventes : «Disons que je suis passé par toutes les étapes», raconte en riant le passionné.

Et qu’est-ce qu’il aime le plus du festival? Les gens! Et ça se voit! Quelques minutes avec Léo Trépanier suffisent pour constater à quel point ce bénévole aime ce festival et ses festivaliers.

«Ce que j’aime, c’est l’élément populaire. Les gens aiment le festival car c’est convivial et familial», ajoute-t-il.

Si le village de St-Tite compte près de 4000 habitants, dont Léo Trépanier, la frénésie du festival fait gonfler ce nombre pendant 10 jours chaque année. «C’est vraiment quelque chose d’extraordinaire», selon le bénévole.

Vous n’avez jamais vécu l’expérience du Festival western de St-Tite? Léo Trépanier a un message pour vous!

«Vous manquez quelque chose. Une fois qu’on a la piqure, et bien, annuellement, on n’y revient», conclu le résident de St-Tite.

La 52e édition du festival western de St-Tite se déroule jusqu’à dimanche.