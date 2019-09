Hiii Haaa, l’hélicoptère TVA Nouvelles survole Saint-Tite

L’hélicoptère TVA Nouvelles a survolé vendredi matin le site du festival western de Saint-Tite.

Du haut des airs on a pu constater le nombre impressionnant de véhicules récréatifs sur place. Les organisateurs en attendaient plus d’une dizaine de milliers pour les 10 jours du festival.

Les personnalités de LCN et de TVA Sports débarquent vendredi au festival pour vivre en direct la frénésie de l’événement, qui en est à sa 52e année.

Dans le souci de rendre compte et prendre part aux rassemblements les plus courus de la province, quatre émissions seront retransmises à partir de la grande fête country: «Mario Dumont» (de 10h à 12h) et «La joute» (de 15h à 17h), à LCN, et «JiC» (de 17h à 19h) et une édition spéciale de «Dave Morissette en direct» (de 22h à 23h), à TVA Sports.

Saint-Tite en bref

Population : 3733 personnes

Superficie totale : 93,12 km2

Gentilé : Saint-Titien, ienne

Région administrative : Mauricie