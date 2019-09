Le plus grand festival écolo au Québec débarque à Montréal

Le plus grand festival écologique débarque au parc Jean-Drapeau à Montréal, pour une 8e édition au cours de la fin de semaine.

La Foire Écosphère accueille des centaines d’exposants et de conférenciers pour vous parler d’alimentation, de mode, de bien-être, et d’innovation et d’engagement écologique.

«Je veux démontrer que l’environnement c’est le fun, c’est simple, c’est facile. On veut apprendre comment changer nos habitudes de vie pour avoir une empreinte écologique moins importante», explique Éric Ferland, fondateur de l’événement.

Une soirée spéciale est prévue samedi soir avec la présence de l’instigateur du Pacte, Dominic Champagne, également porte-parole de l’événement.

Il sera possible d’y essayer des véhicules électriques, et visiter des mini-maisons.

«Je suis sûre que tout le monde rêve d’avoir une maison qui coûte 200$ de chauffage par année!», ajoute M. Ferland.

Le salon est notamment reconnu pour y trouver de nombreuses références en construction écologique, et en mini-maisons.

La Foire Écosphère est un événement équitable et écoresponsable, les organisateurs vous invitent à vous y rendre en voiture électrique, en covoiturage, en transport en commun ou encore, à vélo.

Exposants rencontrés lors de notre visite : Chalets en liberté, Novagrow, Construction Luc Bédard.