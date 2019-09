Rien de mieux pour prendre le pouls des électeurs que d’aller directement à leur rencontre. C’est ce qu’ont fait Paul Larocque et Emmanuelle Latraverse, vendredi, dans le cadre de la présentation spéciale de «La Joute» au Festival western de Saint-Tite.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les électeurs québécois rencontrés sont particulièrement indécis. Il n’a suffi que d’un bon vieux vox-pop pour le constater.

«On sent que les électeurs ne savent plus qui croire surtout, note Emmanuelle Latraverse. C’est comme si après avoir tant monté les attentes de l’électorat, Justin Trudeau n’a pas été à la hauteur et maintenant, les électeurs ne savent plus qui croire.»

Au-delà de la question des indécis, l’analyste rappelle que lors de la dernière élection, les électeurs savaient qu’ils ne voulaient plus de Stephen Harper. Or cette année, aucun élément central ne ressort, sinon celui que les électeurs ne savent plus qui choisir.

Le constat est donc le suivant : la partie est ouverte pour les chefs fédéraux au Québec, souligne l’analyste Jonathan Trudeau.

«Quand je regarde ça, il y a la lassitude envers le gouvernement Trudeau et Andrew Scheer qui laisse les gens un peu indifférents. Au Québec, ça revêt un aspect particulier : ça ouvre la porte entre autres au Bloc québécois.»

Voyez l'extrait de l'émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.