L'hommage poignant de Dwayne Johnson à son ami Paul Walker

Dwayne Johnson a salué la mémoire de son ami Paul Walker dans un rare hommage public sur les réseaux sociaux.

Les deux acteurs ont tous deux figuré dans les films de la franchise Rapide et Dangereux, et The Rock a beaucoup pensé à son ami disparu à l'occasion de ce qui aurait été son 46e anniversaire.

«Je ne publie jamais rien sur mon ami, a-t-il écrit en légende d'une photo de lui avec Paul Walker. C’est une chose personnelle, mais je préfère garder nos souvenirs et nos liens privés et au calme. Mais quelque chose aujourd’hui m’a poussé à me rappeler de façon poignante à quel point la vie est fragile pour nous tous. C’est l’anniversaire de Paul et, à juste titre, ce qu'il a laissé derrière lui est célébré dans le monde entier.»

L'ancien lutteur a évoqué le lien familial qu'il entretenait avec Paul Walker et il a expliqué que le récent accident de voiture qui a presque coûté la vie à son ami Kevin Hart l'avait poussé à partager publiquement ses pensées.

«Notre amitié s'est tissée autour de nos filles, Meadow et Simone, autour de la fierté et du sentiment protecteur que nous avons ressenti à être leurs pères, a-t-il ajouté. Et récemment, j'ai eu peur quand j'ai failli perdre un autre ami (Kevin Hart) sur la route.»

Il a poursuivi : «Tout cela m'a fait penser à combien la vie est belle, mais incroyablement imprévisible. Nous ne savons jamais ce qui nous attend, nous devons donc vivre autant que possible en l'honneur de nos êtres chers et de nos ancêtres qui ne sont plus avec nous».

La fille de Paul Walker, Meadow, âgée de 20 ans, a également rendu hommage à son père le jour de son anniversaire en publiant une jolie photo d'elle et de son père lorsqu'elle était enfant. «Joyeux anniversaire à la plus belle âme que j'ai jamais connue», a-t-elle écrit en légende.

Paul Walker est décédé dans un accident de voiture en 2013.