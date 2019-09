Après être passé d’un parti souverainiste à un parti fédéraliste, Réjean Hébert doit maintenant défendre son ancien appui à la Charte des valeurs du Québec dans un parti libéral férocement opposé à la loi 21 du gouvernement Legault.

Affirmant «adhérer» à la position de son nouveau parti, le candidat libéral Réjean Hébert ne renie pas pour autant sa «solidarité» avec ses collègues péquistes de l’époque sur la question de la laïcité.

Citations passées à l’appui, Jonathan Trudeau appelle le candidat dans Longueuil–Saint-Hubert à s’expliquer davantage sur ce changement radical de position.

«Il défendait ça bec et ongles. On parle ici de valeurs qui sont profondes. [...] Il va falloir que M. Hébert nous explique davantage comment il peut renier ces positions-là, qui ne relèvent pas de la saveur du jour ou d’une évolution. Non, c’était très profond la Charte des valeurs», indique-t-il.

L’analyste Emmanuelle Latraverse va encore plus loin, dénonçant «l’image ultime d’un politicien qui manque de convictions».

«Il se présente pour faire avancer des enjeux et davantage pour gagner. Moi, j’ai un problème avec ça.»

Elle ajoute que M. Hébert aurait pu avoir l’honnêteté d’admettre qu’il était en faveur du projet du Parti québécois à l’époque, mais que le débat est maintenant ailleurs et que la question ne se pose pas au fédéral.

«De ramener ça à la solidarité, ça manque de colonne vertébrale pour un candidat fédéral», tranche-t-elle.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.