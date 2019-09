Sainte-Agathe-des-Monts sous le choc au lendemain du décès d’un ado

Sainte-Agathe-des-Monts pleure la mort tragique d'un adolescent de 13 ans. Le jeune a été heurté par un autobus scolaire à la sortie des classes, jeudi, alors qu’il traversait la rue.

Olivier Desfossés est un des premiers à être arrivés sur place après l'accident.

«Elle est sortie, puis elle criait: "Je l'ai pas vu! Je l'ai pas vu!"» relate-t-il, au sujet de la chauffeuse de l’autobus.

Selon les témoins, l'autobus scolaire a d'abord effectué son arrêt obligatoire avant de faire un virage à gauche. C’est à ce moment que l’impact se serait produit.

La conductrice était seule à bord et s'apprêtait à aller chercher les jeunes à l'école pour les ramener à la maison. Elle n'aurait jamais vu le garçon et ne se serait pas rendu compte de l'impact sur le coup.

«L'autobus venait juste de passer comme si de rien n'était, soutient Alexia, qui a été témoin du drame. Et là, après, il y a des élèves qui sont genre partis à courir pour lui dire. Et là, elle, elle était en panique.»

«Aussitôt qu'elle a vu le jeune au sol et qu'elle a compris que c'était vraiment l'autobus, elle s'est effondrée en se tenant la tête, et elle ne savait plus quoi penser», ajoute Olivier Desfossés.

Vendredi, l'ambiance était lourde aux abords de la Polyvalente des Monts. Parents et jeunes ont déposé des fleurs sur les lieux de l'accident.

«Il y avait beaucoup de tristesse et, évidemment, il y avait beaucoup d'incrédulité aussi, parce qu'un accident, souvent, on n'a pas d'explications à donner», affirme Bernard Dufour, directeur général de la Commission scolaire des Laurentides.

La Sûreté du Québec poursuit son enquête, mais indique que pour l'instant, il n'y a aucun élément de nature criminelle. Tout indique qu'il s'agit d'un tragique accident.