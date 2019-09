Attaque de drones contre des installations pétrolières en Arabie saoudite

Le président américain Donald Trump a condamné samedi l'attaque de drones contre deux installations pétrolières en Arabie, au cours d'une conversation téléphonique avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo accusant de son côté l'Iran.

«Les États-Unis condamnent fermement l'attaque d'aujourd'hui contre d'importantes infrastructures énergétiques. Des actions violentes contre des zones civiles et des infrastructures vitales pour l'économie mondiale ne font qu'aggraver les conflits et la méfiance», a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué après cet appel téléphonique.

«L'Iran a lancé une attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial», a affirmé de son côté M. Pompeo sur Twitter. «Nous appelons tous les pays à condamner publiquement et sans équivoque les attaques de l'Iran. Les États-Unis oeuvreront avec nos partenaires et alliés pour assurer l'approvisionnement des marchés énergétiques et pour que l'Iran rende des comptes pour son agression».

Cette attaque de drones revendiquée par les rebelles yéménites a provoqué des incendies dans deux installations pétrolières du géant Aramco en Arabie saoudite. C'était la troisième attaque du genre en cinq mois contre des infrastructures du mastodonte pétrolier.

Après l'attaque, Ryad a dû réduire sa production pétrolière de moitié, ce qui représente quelque cinq millions de barils de pétrole par jour, soit environ 5% de la production mondiale de brut par jour, selon le quotidien américain Wall Street Journal.