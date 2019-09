Far West et camping western à St-Tite

C’est le dernier droit du Festival western de Saint-Tite qui va prendre fin dimanche 15 septembre.

Mais ce deuxième week-end sera aussi occupé que le premier!

Le terrain de camping où s'entassent des milliers de motorisés et de roulottes bourdonne.

Pendant les 10 jours du festival, pas moins de 600 000 festivaliers sont attendus. Des visiteurs qui passent en moyenne de 3 à 4 jours au festival et qui reviennent année après année, selon les statistiques, 9 fois.

Du haut des airs, le coup d’œil est impressionnant! Des roulottes, il l y en a à perte de vue.

La municipalité de 4000 âmes est complètement métamorphosée. La grande majorité des festivaliers, soit 90% proviennent de l'extérieur de la Mauricie.

«Moi je viens les 10 jours du festival. C'est surtout l'ambiance qui m'intéresse», nous explique un visiteur du Nouveau-Brunswick.

De terrain privé à terrain de camping

Des résidents profitent aussi de l'événement pour louer une parcelle de leur terrain. Pour s'assurer une place, les gens réservent longtemps d'avance.

«Dès janvier, on commence à avoir des réservations. Et j'ai même une liste d'attente», confie l'un d'entre eux. Un couple a même choisi de s'installer sur un coin de rue. «Ici, on est chez madame Gisèle. On aime ça louer sur le bord. On voit les gens, les chevaux passer. Ça fait 12 ans qu'on vient ici».

Et les concessionnaires de VR font eux aussi des affaires d'or. Chez le Géant motorisé, une quarantaine de véhicules récréatifs étaient vendus lors du passage de l'équipe de TVA nouvelles vendredi après-midi. «Il y en a pour tout les budgets. De 25 000 $ à 750 000 $. Des plus gros, on en a vendu deux cette année», relate un vendeur.