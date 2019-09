Jagmeet Singh souhaite relancer le secteur de l’automobile

Les néo-démocrates veulent relancer l’industrie automobile et proposent de bonifier jusqu’à 10 000 $ la subvention du fédéral pour les véhicules électriques ou à hydrogène, en s’assurant qu’elle s’applique aussi à des voitures construites au Canada.

Ainsi, jusqu’à 5000 $ seraient alloués par un gouvernement néo-démocrate aux acheteurs de véhicules fabriqués ici, a promis le chef Jagmeet Singh.

«Nous voulons nous assurer que notre stratégie manufacturière puisse inclure des mesures pour les autos qui soient construites au pays», a-t-il dit.

«Nous voulons construire les voitures du futur ici au Canada, ici à Oshawa», a-t-il ajouté.

Cette mesure fait partie de plusieurs autres que le NPD souhaite implanter pour rebâtir le secteur automobile. M. Singh a ainsi promis de remettre sur la table 300 millions $ pour la stratégie d’innovation pour le secteur de l’automobile, un secteur névralgique pour le pays.

Devant l’usine General Motors (GM) d'Oshawa, en Ontario, le chef néo-démocrate a promis que s’il était élu, les investissements du gouvernement à l’industrie automobile seraient liés à de réelles obligations.

Il a réitéré les accusations selon lesquelles les libéraux ont pris des décisions qui bénéficient essentiellement aux plus riches et rendent plus difficile la vie pour les autres. Il a accusé aussi les libéraux et les conservateurs d’avoir donné des chèques en blanc à des multinationales.

Jagmeet Singh a notamment pris l’exemple de GM que certains accusent d’avoir reçu plusieurs coups de pouce du fédéral, mais qui ne prévoit pas de poursuivre la production de voitures au-delà de 2019 dans l’usine d’Oshawa.

Selon M. Singh, si les gouvernements libéral et conservateur ont «échoué», un gouvernement néo-démocrate sera aux côtés des travailleurs.