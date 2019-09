Une grande opération de nettoyage à Saint-Jérôme

Un grand ménage à la rivière du Nord, près de Saint-Jérôme, a rassemblé des dizaines de bénévoles samedi matin, venus donner un coup de main pour désengorger la rivière de nombreux objets polluants.

Pièces de métal diverses, briques, pneus... une panoplie de matériaux ont été récupérés afin d’être triés dans les installations appropriées.

Parmi la troupe de bénévoles présents, certains visages connus se sont déplacés en famille, dont Emmanuel Bilodeau et Guillaume Lemay-Thivierge.

«Mes garçons ont 9 et 11 ans et ils sont très conscients de la question environnementale même s’ils connaissent plus ou moins les grands enjeux et là ils ont la chance de poser une action concrète, et moi aussi!» a mentionné Emmanuel Bilodeau, fièrement vêtu de sa salopette imperméable.

Depuis le début des corvées de nettoyage à la rivière du Nord il y a quelques mois, c’est plus de 500 pneus qui ont été récoltés. Aujourd’hui, environ 600 mètres de la rivière ont été ratissés, en plus des berges environnantes.

Selon l’initiateur de l’événement, Benoit Girouard, les citoyens doivent se mobiliser par eux-mêmes pour entreprendre une opération de nettoyage, et non pas attendre un permis officiel pour s’y adonner.

La municipalité de Saint-Jérôme a confirmé samedi que d’autres actions citoyennes seront mises de l’avant pendant l’année pour nettoyer la rivière du Nord.

-Avec les informations de Cassandre Forcier-Martin