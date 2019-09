10 jours de prison pour avoir tiré un requin avec son bateau

Un homme de la Floride qui avait provoqué la mort d’un requin après l’avoir attaché et tiré à l’arrière de son bateau a été condamné à passer 10 jours derrière les barreaux pour cruauté animale, selon The New York Post.

Robert Lee “Bo” Benac III, 30 ans, avait filmé la scène avec son téléphone en juin 2017 en compagnie de deux autres hommes et la vidéo était devenue virale.

L’homme s’est également vu imposer une période de probation de 11 mois accompagnée de 250 heures de travaux communautaires et d'une amende de 2 500$.

Après l’événement, d’autres vidéos de ces mêmes hommes ont été saisies, les montrant en train de tirer sur des requins ou même en train de verser de l’alcool dans la gorge de poissons encore vivants.