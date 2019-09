Le Bloc va continuer de défendre les intérêts du Québec

Le Bloc québécois a lancé sa campagne électorale dimanche à Boucherville en se présentant comme le «seul parti nationaliste à Ottawa», promettant de défendre coûte que coûte la loi sur la laïcité.

Présentant ses 78 candidats, «des gens qui ont renoncé à tout pour porter les couleurs du Bloc québécois», le chef Yves-François Blanchet a promis de «parler aux Québécois et aux Québécoises de toutes allégeances».

Si «tous les Québécois sont nationalistes», a-t-il dit, «il n’y a qu’un seul parti nationaliste à Ottawa. Rien qu’un et c’est nous autres, le Bloc québécois».

Le chef bloquiste a reconnu que sa formation politique revient de loin, mais promet de ne pas regarder en arrière. «Le pire comme le meilleur sont à venir [...] Nous allons encaisser, répondre, proposer [...] et on va gagner», a-t-il précisé.

«Les Québécois ne sont pas obligés de voter pour nous autres. Il faut leur en donner le goût. Il faut leur en donner l’envie. Surtout les jeunes qui veulent autre chose», a-t-il souligné.

Laïcité

Yves-François Blanchet n’a pas raté l’occasion de s’exprimer sur le dossier chaud de l’heure, à savoir la loi québécoise sur la laïcité. «Le Bloc québécois n’existe pas contre quelque chose, il existe pour quelque chose [...]: vos rêves d’un Québec riche, mais généreux, patriote et dont l’État est laïque», a-t-il lancé.

Pour ce dernier, «la laïcité est une valeur progressiste, qui affirme que les femmes et les hommes sont égaux, une valeur qui affirme que l’État traite tout le monde de façon juste», a-t-il poursuivi, refusant de parler de droit fondamental.

«Justin Trudeau suggère qu’il ne fera rien contre la loi pour l’instant. Je lui réponds que je protégerai cette loi pour longtemps», a-t-il expliqué.

«Alors, soit le Canada recule et nous laisse agir selon nos valeurs, soit les Québécois verront plus vite, juste plus vite que leur pays n’est pas canadien, que leur pays est Québécois».

Bilan libéral

Le chef bloquiste a aussi promis que le Bloc s'attaquera au bilan «dévastateur, nuisible, centralisateur et arrogant» de Justin Trudeau.

M. Blanchet est également revenu sur la taxation des GAFA. «Le Bloc québécois mettra de l’avant un financement par une royauté équitable et légitime, imposé aux géants du web», a-t-il indiqué.

«C'est juste une affaire de courage. Au Bloc, du courage, on en a. Chez les libéraux, moins», a-t-il poursuivi.

«Aujourd’hui, en adoptant notre plateforme électorale, nous lançons officiellement notre campagne électorale», a-t-il ajouté, en expliquant que «63 des 78 candidats n’ont jamais siégé dans un parlement».