Scheer promet de réduire le fardeau fiscal des Canadiens

Les conservateurs promettent un allègement fiscal qui permettrait, selon le chef Andrew Scheer, aux Canadiens de récupérer plus d’argent pour leur poche, particulièrement ceux dont le revenu est faible ou moyen.

Essentiellement, le Parti conservateur mise sur une baisse du taux d’imposition graduelle, dès le 1er janvier 2021, de 15 % à 14,5 %, puis chaque année jusqu’à une réduction du taux à 13,75 %, le 1er janvier 2023.

Le plan s’adresse à ceux ayant des revenus inférieurs à 47 630 $.

Les troupes d’Andrew Scheer évaluent ainsi qu’avec cette mesure, la famille moyenne canadienne économisera jusqu’à 850 $ par année en impôts.

«Il est temps qu’une baisse d’impôt soit axée sur vous, a soutenu M. Scheer dans un communiqué. Nous allons mettre en place un allégement fiscal qui vise précisément les personnes de la plus basse tranche d’imposition. Avec notre plan, tous les Canadiens verront la baisse de leurs impôts, et c’est la plus basse tranche qui en bénéficiera le plus.»

Comme souvent, le chef conservateur n’a pas manqué l’occasion d’égratigner son adversaire libéral qu’il accuse de n’avoir pas rempli toutes ses promesses.

«Justin Trudeau a toujours été en mesure de trouver des millions de dollars pour aider des entreprises qui ont des amis bien placés, a-t-il dit.

Sous les libéraux, plus vous en avez, plus vous en recevez. Ce n’est pas comme ça qu’un gouvernement devrait fonctionner.»