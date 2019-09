Un homme semi-conscient découvert dans un fossé

Un homme a été découvert dans un état de semi-conscience et d’hypothermie dans un fossé en bordure de l’autoroute 73, à Lévis. La scène laisse pour le moment perplexes les enquêteurs de la Sûreté du Québec.

C’est un employé du ministère des Transports qui a signalé la présence intrigante de la victime, un homme d’âge adulte dont l’identité n’est pas connue pour l’instant, dimanche matin, vers 10 h.

La Sûreté du Québec reconnaît que les événements sont pour le moins «nébuleux» à ce stade-ci de l’enquête.

Les policiers ignorent si l’individu a fait l’objet d’un crime, comme une agression ou un délit de fuite. Des agents ratissent les fossés de l’autoroute de façon «approfondie pour s’assurer qu’il n’y a pas la présence d’une autre personne et pour recueillir des éléments de preuve», indique le porte-parole de la SQ, Claude Denis.

L’homme a été transporté à l’hôpital dans un état qui ne semblait pas laisser craindre pour sa vie.

«L’appel initial mentionnait une possible sortie de route par un motocycliste, mais cette hypothèse ne semble pas plausible. Qu’est-ce que la victime faisait là? Est-ce qu’elle a été abandonnée sur place? C’est assez nébuleux à ce stade», dit M. Denis.

D’ailleurs, aucune motocyclette n’a été retrouvée à l’heure actuelle.

«On vérifie quand même de façon exhaustive pour être certain et convaincu que ce n’est pas ça [un accident de moto] et pour voir s’il n’y aurait pas une autre personne, des fois, ou des éléments de preuve quelconques. Cette personne sera rencontrée, mais pour l’instant, on n’a pas toutes les réponses», précise le policier.

Une voie a été retranchée aux automobilistes dans le secteur, en direction sud, pour permettre la tenue de l’enquête.