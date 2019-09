Décès du musicien Vic Vogel à l’âge de 84 ans

Le géant montréalais de la musique jazz Vic Vogel est décédé lundi à l’âge de 84 ans.

La nouvelle a été confirmée par la Ville de Montréal en milieu d’après-midi. La mairesse Valérie Plante a d'ailleurs déploré, par communiqué, la perte d'un «grand Montréalais »

«Nous avons la grande tristesse de vous apprendre le décès de Vic Vogel, monstre sacré de la musique jazz canadienne, pouvait-on également lire sur la page Facebook de l'artiste. Ce dernier s’est éteint ce lundi matin du 16 septembre 2019 à 9 h 35 dans sa demeure de Montréal aux côtés de sa maîtresse, son piano Steinway sur lequel il a joué depuis l'âge de 16 ans.»

Vic Vogel, né à Montréal en août 1935, était pianiste, chef d'orchestre, compositeur, arrangeur et tromboniste. Largement autodidacte, il avait commencé comme musicien actif dès l’âge de 14 ans.

Sa carrière avait débuté auprès d’orchestres de danse à la fin des années 1950, avant qu’il ne fonde, en 1968, «Le Jazz Big Band» qu’il dirigeait encore jusqu’à maintenant. Ce groupe musical a été «considéré comme étant le «meilleur big band de l’Industrie» dans les années 1980», souligne le message sur sa page Facebook. «Ce groupe a enregistré plusieurs albums dont "Vic Vogel and the Awesome Big Band", qui s’est inscrit au palmarès du Billboard américain en 1987.»

Vic Vogel a aussi «dirigé, composé, arrangé et orchestré la musique présentée à l’Expo 1967, Terre des Hommes 1968, des Jeux olympiques de Montréal de 1976 [...] et des Jeux du Canada de 1985», souligne-t-on.

L’ensemble de son œuvre compte plus de 2000 pièces composées ou arrangées et le nombre de prestations que Vic Vogel a présentées au cours de ses 70 ans de carrière est estimé à plus de 10 000.

L’homme a en outre été très présent à la télévision au fil des ans, collaborant à plusieurs émissions grand public et d’autres plus spécialisées. Il a aussi, entre autres, travaillé sur plusieurs productions de l’Office national du film, ainsi qu’avec plusieurs autres musiciens, dont le groupe Offenbach pour lequel il a réalisé des arrangements.

En 1992, il recevait le prestigieux Prix Oscar Peterson du Festival international de jazz de Montréal, puis le prix Miles-Davis hors-série, en 2015, du même festival, pour souligner l'ensemble de son œuvre. Vic Vogel a participé à 34 éditions du FIJM.

Il est précisé sur sa page Facebook qu’une célébration en son honneur aura lieu prochainement.