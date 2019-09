Élections Québec songe à ajouter le vote par internet

Élections Québec va consulter la population sur la possibilité d’ajouter le vote par internet comme façon de voter lors de futures élections.

L’institution mène une étude sur cette possibilité et lance donc un sondage pour connaître l’avis des Québécois à ce sujet.

Ainsi, le vote par internet pourrait s’ajouter aux autres façons de voter déjà offertes au Québec, précise Élections Québec, mais cela ne remplacerait toutefois pas le vote papier.

«Le vote par internet comporte à la fois des avantages et des inconvénients, alors je tiens à entendre ce que la population a à dire sur la question. C'est important, pour mon équipe et moi, de connaître les attentes des électrices et des électeurs et de mesurer l'acceptabilité sociale du vote par internet au Québec», a expliqué le directeur général des élections (DGEQ), Pierre Reid, par voie de communiqué.

Il est possible de remplir le sondage en ligne à l’adresse www.voteparinternet.quebec, jusqu'au 3 novembre prochain, ou de communiquer avec Élections Québec pour obtenir le questionnaire par la poste.