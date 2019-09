Feux follets: illuminer la culture chinoise

L’événement Feux follets, présenté jusqu’au 31 octobre au parc Jean-Drapeau, souhaite mettre en valeur la culture chinoise en ayant recours aux toutes dernières technologies.

«Ça fait partie d’un rêve que l’on avait, ma partenaire et moi, indique d’emblée Stéphanie Lopez, coproductrice de l’événement avec Xianshu Susan Huang. On a beaucoup voyagé et on a vu que dans plusieurs pays, ce genre d’événements là attirait beaucoup de gens. C’est un événement qui se fait déjà en France, en Chine, en Colombie, un peu partout et on a voulu l’amener à Montréal.»

L’édition 2019 de Feux follets «Lumière sur la Chine» souhaite faire découvrir l’histoire et la culture chinoise par le biais de certaines des technologies les plus poussées du moment. En plus des nombreuses installations et structures qui illuminent depuis le 13 septembre le site du parc Jean-Drapeau, on retrouve notamment des animations holographiques 3D sur un écran d’eau et des spectacles de drones aériens, une manière de faire découvrir ces prouesses technologiques au grand public.

«Il y a tellement de familles aujourd’hui qui ne peuvent pas se permettre de voyager, qui ne peuvent pas se permettre ce genre de spectacle là. Alors on l’amène chez nous, on l’amène à la portée de tous», soutient Danièle Henkel, ambassadrice de cette première édition.

Plusieurs spectacles de danse, de musique et d’ombres chinoises auront également lieu pendant les 49 jours de l’événement.

Redonner au suivant

L’événement comporte aussi un caractère social: 3 % des ventes de billets seront remis à cinq organisations cherchant à avoir un impact positif sur leur communauté, qu’elles soient des entreprises émergentes, des OSBL, des écoles ou des projets communautaires.

«C’était très important pour nous de redonner à la société, de permettre à d’autres personnes, à d’autres entrepreneurs de pouvoir avoir la chance de créer leurs idées, de vivre un rêve, poursuit Stéphanie Lopez. Étant une première édition, les commanditaires et le financement, ça ne courait pas les rues. Nous, si on peut donner la chance à certaines personnes d’avoir un commencement un peu moins dur que le nôtre, tant mieux.»

Chaque année, l’événement Feux follets s'attardera à une culture ou un thème différent. Le Mexique fera l’objet de la prochaine édition.