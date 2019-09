Gabriel Nadeau-Dubois critique du bout des lèvres la chanson de campagne libérale

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a avoué du bout des lèvres qu’il avait trouvé «rigolote» et «pas très élégante» la chanson de campagne des libéraux fédéraux, qui sera finalement réenregistrée après avoir été tournée au ridicule.

«J'aimerais ça la chanter, j'aurais de la difficulté», a lancé à la blague le député solidaire en conférence de presse, lundi, après avoir été questionné sur le sujet.

«On en rit, mais ce n'est pas drôle, au fond. [...] Comme parti indépendantiste, de voir une aussi pauvre qualité de la langue, on n'a pas trouvé ça très fort», a-t-il ajouté.

Gabriel Nadeau-Dubois a toutefois fait valoir que, comme il avait reçu un mandat de son parti de ne pas s’impliquer dans la campagne électorale fédérale, il se garderait de faire davantage de commentaires.

«Ça fait qu'on va essayer de prendre de bonnes habitudes, puis on va se contenter de dire pour le moment qu'on n'a pas trouvé ça très élégant», a-t-il précisé.

Le Parti libéral du Canada a finalement pris la décision de réenregistrer la chanson francophone officielle de sa campagne à la suite de la levée de boucliers sur la qualité du français de celle-ci.

Plusieurs critiques avaient fusé la veille lorsque Justin Trudeau avait publié la pièce musicale sur compte sur Twitter, de nombreux internautes soulignant qu'ils ne comprenaient à peu près rien aux paroles.

C’est le groupe de rock canadien The Strumbellas qui a enregistré les versions de la chanson en français et en anglais. On ne sait pas encore qui sera invité à enregistrer la nouvelle version francophone de la chanson.