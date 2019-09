Joute autour du pétrole entre Trudeau et Scheer

Le premier ministre canadien Justin Trudeau et le chef conservateur Andrew Scheer se sont affrontés à distance lundi sur la question de l'énergie, sur fond de crise du pétrole en Arabie saoudite.

«Nous sommes évidemment très préoccupés par les événements qui se produisent au Moyen-Orient, c'est pourquoi nous surveillons attentivement ce qui va arriver au prix du carburant au Canada», a déclaré M. Trudeau lors d'une conférence de presse, interrogé sur la flambée des cours du pétrole à la suite de l'attaque visant des pôles majeurs de production en Arabie saoudite.

Le chef du parti libéral, en campagne pour sa réélection, a également défendu la taxe carbone fédérale qu'il a mise en place, et que son opposant conservateur a promis de supprimer s'il était élu en octobre.

«Les conservateurs peuvent bien vouloir rendre la pollution à nouveau gratuite. Nous savons que si nous voulons moins de pollution, nous devons mettre un prix dessus», a estimé M. Trudeau.

Actuellement fixée à 20 dollars canadiens par tonne de CO2 émise, la taxe carbone fédérale, qui est répercutée sur le prix du carburant, doit progressivement passer à 50 dollars en 2022.

Le chef des conservateurs Andrew Scheer a pour sa part estimé lors d'un point presse que «la situation en Arabie saoudite montre à quel point il est important d'être indépendant sur le plan énergétique».

Il a réitéré sa volonté de mettre en place un «corridor» s'étirant d'un bout à l'autre du Canada et qui serait réservé à des projets d'infrastructures énergétiques.

«La solution de Justin Trudeau est d'imposer une taxe sur le carbone qui rendra l'essence encore plus chère (...) les conservateurs veulent rendre la vie plus abordable», a-t-il déclaré.

Le Canada possède les troisièmes réserves prouvées de pétrole au monde, situées principalement dans les sables bitumineux de l'ouest du pays.

Le gouvernement Trudeau a toujours défendu sa taxe carbone en insistant sur le fait que la plupart des sommes récoltées sont reversées aux particuliers sous forme de crédits d'impôt.

«Nous chercherons toujours des moyens d'aider davantage les familles, mais notre incitatif (à l'achat de véhicules électriques) et notre prix sur la pollution laissent plus d'argent dans la poche des familles, et c'est exactement ce que nous voulons continuer à faire», a déclaré M. Trudeau.