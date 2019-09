Le pilote des stars écope de 9 ans de prison

Le «pilote des stars» Normand Dubé écope de 9 ans de prison pour avoir commandé quatre incendies criminels et harcelé deux de ses victimes. La Couronne demandait une réclusion de 12 ans.

En mai dernier, celui qui est surnommé le «pilote des stars» a été déclaré coupable d’avoir commandé des incendies criminels chez des fonctionnaires avec qui il était en conflit.

Entre novembre 2013 et octobre 2014, les résidences de deux employés de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines et celle d’une employée des douanes ont été la proie des flammes. Un véhicule a aussi été incendié.

Les victimes étaient des fonctionnaires ayant eu maille à partir avec Dubé pour divers litiges, mais qui n’avaient en revanche aucun lien avec ceux qui ont allumé les feux.

L’homme de 57 ans a également été déclaré coupable d’avoir harcelé deux fonctionnaires pendant plusieurs mois.

«M. Dubé a scrappé la vie de ces gens-là pour des niaiserie, car il était incapable de contenir sa haine et son impulsivité, a dénoncé Me Baribeau. Son esprit de vengeance n’a d’égal que son narcissime et son mépris total pour nos lois, nos institutions, pour les gens et la vie humaine. »