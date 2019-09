La candidate Mélanie Joly a admis lundi que la traduction francophone ratée de la ritournelle libérale était une erreur, mais a tout de même loué les «bonnes intentions» derrière sa réalisation.

De passage à l’émission «La Joute», l’ex-ministre du Patrimoine canadien a indiqué que son parti «avait compris» le message à la suite de la controverse engendrée par la publication du jingle dans un français approximatif.

«L’enfer est pavé de bonnes intentions», a-t-elle déclaré.

Défendant au passage le bilan de son gouvernement en matière de langue française, Mme Joly a ajouté que concernant le cas spécifique de la ritournelle, les libéraux allaient corriger la situation et réenregistrer la chanson.

«On a pris acte, on a décidé de corriger la situation, on va avoir un nouveau ver d’oreille et ça me fera plaisir de le chanter avec vous», a-t-elle lancé à l’animateur Paul Larocque.

Après avoir assuré le contraire, le Parti libéral du Canada a finalement décidé de réenregistrer la chanson francophone officielle de sa campagne, devenue la risée des médias sociaux en raison de la qualité du français.

Le parti a affirmé que «le français n’est pas parfait» dans cette chanson interprétée par le populaire groupe de rock canadien The Strumbellas, qui a composé l’originale en anglais.

Voyez l’entrevue de Mélanie Joly à «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.