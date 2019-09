L’explosion d’un bâtiment fait plusieurs victimes dans le Maine

L’explosion d’un bâtiment a fait un mort et six blessés, lundi matin, à Farmington, dans le Maine.

La gouverneure du Maine a indiqué qu'un pompier avait perdu la vie lors de l'explosion. Parmi les six autres personnes blessées, on compte quatre pompiers, un employé qui travaillait dans le bâtiment et un employé de la compagnie NorthStar, selon CNN.

Les autorités répondaient à un appel concernant une fuite de propane lorsque l’explosion s’est produite.

Le drame s’est produit dans un bâtiment où l’on offrait des services à des personnes avec des handicaps intellectuel et physique.

«Il y a des débris qui tombent comme une douce neige», a écrit un employé de CNN, Gianluca Mezzofiore, sur Twitter.

«Je surveille de près l’explosion de Farmington et j’ai chargé le ministère de la Sécurité publique de me tenir au courant de la situation. Conformément au protocole, le bureau du service des incendies fera une enquête approfondie sur la cause et l’origine de cette explosion dévastatrice», a indiqué la gouverneure du Maine, Janet Mills, sur Twitter.

«Nos pensées vont aux personnes touchées par cette tragédie, en particulier aux proches du pompier décédé et des autres blessés. Je suis reconnaissant pour le travail des premiers intervenants qui se trouvent sur les lieux et exhorte les habitants du Maine à éviter les lieux», a ajouté la gouverneure.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances entourant cet événement.