Maxime Bernier, finalement invité aux débats des chefs

Le chef du Parti populaire du Canada Maxime Bernier a finalement pu obtenir une invitation aux débats télévisés des chefs des 7 et 10 octobre prochains, organisés par la Commission des débats des chefs.

«À la lumière de notre évaluation approfondie, j’ai la conviction que plus d’un candidat soutenu par le parti a une véritable possibilité d’être élu», a fait savoir lundi le commissaire aux débats David Johnston.

À la mi-août, dans une première décision, la Commission aux débats l’avait écarté et seulement les chefs suivants y participaient: Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh, Elizabeth May et Yves-François Blanchet.

Maxime Bernier avait dénoncé la décision et présenté ses arguments à la Commission, en plus de lancer une pétition pour tenter d'obtenir le droit de se joindre aux autres chefs de parti sur le plateau des débats. Il a finalement eu raison.

Dans son évaluation concernant la présence de M. Bernier, la Commission des débats des chefs a dit avoir examiné le nombre de membres du Parti populaire, de ses capacités organisationnelles et de financement, des sondages ainsi que la présence de cette formation dans les médias sur des enjeux nationaux.

«Compte tenu des renseignements obtenus récemment, selon moi le PPC a su attirer un nombre important de membres, qu’il est particulièrement présent dans les médias et le paysage politique et, selon les sondages récents, qu’il a une possibilité raisonnable de connaître du succès dans plus d’une circonscription. Étant donné l’ensemble de ces facteurs, le PPC satisfait à deux des trois critères établis dans notre décret», a déclaré le commissaire David Johnston.