Un livre illustré pour revivre «La vraie nature»

Avant le retour au chalet, l'hiver prochain à TVA, en compagnie de Jean-Philippe Dion et de ses invités, le public de «La vraie nature» pourra revivre des moments marquants de l'émission grâce à un livre abondamment illustré.

Dans «La vraie nature: le livre du chalet», qui paraîtra le 6 novembre, on retrouvera de nombreuses confidences des populaires personnalités québécoises qui ont fait le succès du rendez-vous télé lors de ses deux premières saisons, dont Marie-Mai, Gino Chouinard, Janette Bertrand, José Gaudet, Guylaine Tanguay, Patrice Robitaille ou encore Michèle Richard.

De plus, l'ouvrage comprendra des dizaines de recettes, des listes de chansons, des idées de jeux pour le jardin et des activités pour apprécier les joies de la nature, comme la cueillette de champignons et l'identification des étoiles.

Prête à reprendre sous peu le tournage de sa troisième saison dans les Cantons-de-l'Est, l'équipe de «La vraie nature» a reçu d'autres éloges dimanche soir, récoltant deux Gémeaux, soit celui décerné à la meilleure émission, série d'entrevues ou talk-show, ainsi que celui remis à la meilleure réalisation d'entrevues ou de talk-show, honneur qu'ont accepté Amélie Dussault et Chloë Mercier.

Animée par Jean-Philippe Dion, l'émission «La vraie nature» attire plus d'un million de fidèles par rendez-vous.