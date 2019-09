Le choix du chef intérimaire de l’Unité permanente anticorruption, Frédérick Gaudreau, pour assumer le poste de façon permanente est «sécuritaire», mais aussi intelligent de la part du gouvernement.

C’est l’analyse faite par Dimitri Soudas et Stéphane Bédard, mardi, de la nouvelle relayée en exclusivité par notre Bureau d’enquête.

«On retourne dans ce qu’on voit plus traditionnellement au sein de la police, quelqu’un qui est plus à l’interne, dans les enquêtes et qui a un parcours unique et total dans la police», souligne Stéphane Bédard.

Il ajoute que sa sélection par le gouvernement pour diriger l’UPAC indique que son travail, depuis qu’il en assume l’intérim, a été apprécié autant à l’interne qu’à l’Assemblée nationale.

Le choix risque tout de même de soulever des questions puisque plusieurs observateurs espéraient voir un civil être nommé à ce poste. Une idée balayée du revers de la main par Dimitri Soudas.

«Ça prend un policier pour avoir le respect et le contrôle des policiers. Ça prend un des leurs», affirme-t-il.

Il espère que les partis d’opposition à Québec ne feront pas de politique partisane et approuveront le choix du gouvernement. Rappelons que la nouvelle loi québécoise exige un soutien des deux tiers de la Chambre afin qu’une nomination soit entérinée par la législature.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.