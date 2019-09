La Coalition avenir Québec avait promis de dégraisser la fonction publique. Or, depuis que François Legault est au pouvoir, 2000 fonctionnaires de plus que l’an dernier ont été embauchés, rapporte Le Journal de Montréal dans son édition d’aujourd’hui.

«C’est un peu triste et comique à la fois. Probablement que la CAQ ne s’est pas occupée du dossier pour l’instant et que là, Christian Dubé (président du Conseil du Trésor) se donne un plan et dit qu’il veut réduire les dépenses. La fonction publique, dès que tu te tournes la tête, il y a des fonctionnaires de plus», illustre Mario Dumont.

*** Voyez la suite de son propos dans sa chronique en vidéo ci-haut.

