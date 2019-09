Tour à tour, Jagmeet Singh et Justin Trudeau ont été apostrophés par des manifestants lors d’assemblées publiques. Des imprévus de campagne qui testent l’attitude des chefs devant ce genre d’incidents.

D’abord, un manifestant est venu interrompre un discours du chef néodémocrate Jagmeet Singh avec en mains une pancarte sur laquelle on pouvait lire «Les vies palestiniennes comptent, Jagmeet». Le chef a conservé son calme et a même offert un câlin au manifestant.

«S’obstiner avec un manifestant, c’est la pire chose que tu peux faire, à moins vraiment qu’il soit insultant à l’extrême. Dans ce cas-ci, ça le rend même sympathique», souligne l’analyste politique Stéphane Bédard.

«20/10 pour Jagmeet Singh, renchérit Dimitri Soudas. Ce n’est pas la première fois. Durant la course à la chefferie, Jagmeet Singh a vu des manifestants et il a toujours réagi comme ça.»

Dans le cas du premier ministre sortant, une manifestante l’a interpellé en plein point de presse. S’il a paru légèrement irrité par l’intervention, M. Trudeau a néanmoins «remercié» la manifestante pour sa question.

«En 2015, le premier ministre a vraiment joué la carte de l’amour, du tous ensemble on va chanter Kumbaya, mais après quelques années au pouvoir, on l’a vu à plusieurs reprises rouler les yeux et être irrité par des manifestants», souligne Dimitri Soudas.

L’ex-conseiller conservateur note par ailleurs que lorsqu’il travaillait aux côtés de Stephen Harper, les manifestants étaient tenus à «30 000 km de lui». «On avait de gros périmètres!», lance-t-il.

